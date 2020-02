Acquedotto Lucano: al via le selezioni per posto a tempo indeterminato! I dettagli

Acquedotto Lucano ha indetto la procedura di selezione per titoli ed esami per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 (uno) laureato in Giurisprudenza da inserire nella sede di Potenza.

La selezione è riservata ai disabili iscritti nell’elenco di cui all’art.1 della legge n. 68/99 tenuto dall’Agenzia Regionale per il Lavoro e l’Apprendimento in Basilicata (ARLAB).

L’avviso di selezione e la domanda di ammissione sono scaricabili dal sito internet di Acquedotto Lucano Spa all’indirizzo www.acquedottolucano.it nella sezione “Selezioni”.

La domanda dovrà essere presentata entro e non oltre il 5 marzo 2020.