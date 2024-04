L’Academy Basket Potenza pronta a dare il tutto per tutto nelle semifinali playoff per la promozione in B interregionale! In bocca al lupo

Sarà la Pallacanestro Cercola l’avversaria dell’Academy nelle semifinali playoff per la promozione in B interregionale.

Il verdetto è maturato al termine di una gara 3 che ha visto i ragazzi di coach Virgilio Esposito – gli unici nel tabellone playoff ad aver sovvertito il fattore campo – espugnare Telese Terme (63-69) e mettere così fine alla stagione dello Step Back Caiazzo, giunto secondo al termine della stagione regolare.

Un risultato in virtù del quale i rossoblù affronteranno anche il secondo turno dei giochi – promozione con l’ausilio del fattore campo, ma che allo stesso tempo non nasconde delle insidie da schivare.

Cercola è squadra che fa del giusto mix tra esperienza e gioventù il suo punto di forza (Moccia – Smorra – Luongo i pilastri over 30 del roster arancionero) e che arriverà a Potenza con la testa sgombra da pressioni, anzi rafforzata in entusiasmo e convinzione dal colpo messo a segno nella sfida decisiva dei quarti di finale.

In regular season i partenopei hanno chiuso al settimo posto in graduatoria con ventiquattro punti, reagendo ad un inizio sfortunato – tre sconfitte di un punto nelle prime tre partite – e cogliendo quattro vittorie lontano da Viale dei Platani, tra cui spicca il 75-59 di Maddaloni.

Anche a Potenza, nonostante la sconfitta, fu partita vera.

Vinse l’Academy 75-70, bissando il successo di misura ottenuto 59-58 all’esordio in campionato, in un match fortemente condizionato dagli infortuni di De Marca e Borioni sul finire di primo tempo, che i padroni di casa condussero anche di quindici lunghezze, ma risoltosi del tutto solo nel finale con i canestri di Assui e Cagnacci.

Dal canto suo, reduce dal convincente passaggio del turno con Portici 2000, impreziosito dai 90 punti di media segnati nelle due partite e soprattutto da una vittoria in trasferta arrivata al termine di un match comandato per tutti e quaranta i minuti, l’Academy vuole continuare la sua marcia in questo campionato, sapendo di poter contare su un pubblico amico che ha riempito le gradinate del PalaPergola già in gara 1 dei quarti.

Commenta all’inizio della settimana che porta a gara 1 coach Roberto Miriello:

“Cercola ha dimostrato di essere una squadra temibile e capace di eliminare Caiazzo dopo aver già sfiorato il successo in Gara 1, ne conosciamo i punti di forza, ma allo stesso tempo meritano grande considerazione anche i due playmaker Platano e De Rosa, così come l’energia e la pericolosità dei vari Hauber, Nappo e Scognamiglio nonché l’entusiasmo di aver centrato la qualificazione e la spensieratezza di giocare senza pressioni.

Il turno con Portici, tuttavia, ha messo in mostra una Academy a sua volta in grado di esprimere un collettivo (due volte cinque uomini in doppia cifra, ndr) in cui a turno ognuno sa di poter essere protagonista in qualunque momento della partita.

Sappiamo, inoltre, di avere dalla nostra parte il calore del tifo, come già dimostrato nella sfida casalinga con Portici.

Ho allenato a Potenza in passato e sono stato avversario tante volte, è un pubblico appassionato e competente, che riconosce gli sforzi della società e comprende l’importanza ed il prestigio dell’obiettivo per il quale noi e la città siamo tornati a lottare dopo tanti anni”.

La Gara 1 è in programma domenica alle 18.30 al PalaPergola, mentre il secondo atto della serie si giocherà a Cercola giovedì 9 Maggio (orario ufficioso ore 20.00).

L’eventuale gara 3 si disputerebbe nuovamente a Potenza il weekend dell’11-12 Maggio, mentre dall’altra parte del tabellone la sfida è tra Antoniana e Parete, giunte rispettivamente prima e quarta al termine della stagione regolare e qualificatesi dopo aver eliminato Maddaloni e Piedimonte al primo turno.