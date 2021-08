Aggiornamento Covid Basilicata, 53 nuovi positivi: ecco i dati comune per comune

REGIONE BASILICATA – BOLLETTINO TASK FORCE CORONAVIRUS

ESTRAZIONE DATI PIATTAFORMA COVID-19 DEL 4 AGOSTO 2021

Report dati tamponi processati in data 3 Agosto 2021

Tamponi molecolari di giornata n. 480

TAMPONI MOLECOLARI POSITIVI TOTALI N. 53

Tamponi molecolari negativi n. 427

RICOVERATI N. 20:

A.O.R. San Carlo Potenza

Malattie Infettive n. 11

Pneumologia n. 0

Medicina d’Urgenza n. 0

Medicina Interna Covid n. 0

Terapia Intensiva n. 1

A.S.M. P.O. Madonna delle Grazie – Matera

Malattie Infettive n. 05

Pneumologia n. 03

Medicina Interna Covid n. 0

Terapia Intensiva n. 0

GUARITI TOTALI DI GIORNATA N. 23

DECESSI TOTALI N. 0



POSITIVI TOTALI N. 53

Residenti n. 50:

1 Acerenza

1 Baragiano

2 Bella

2 Bernalda

15 Castelgrande

1 Filiano

5 Matera

3 Melfi

1 Montemilone

4 Pescopagano

1 Potenza

2 Rionero in Vulture

1 Rivello

6 Scanzano Jonico (n.1 domiciliato a Pisticci)

2 Tito

1 Vaglio di Basilicata

1 Venosa

1 Viggianello

NON RESIDENTI ED IN ISOLAMENTO IN ALTRE REGIONI N.3

Regione:

2 Lombardia

1 Puglia

GUARITI TOTALI N. 23

GUARITI RESIDENTI IN REGIONE BASILICATA N.22

2 Baragiano

3 Bella

2 Castelgrande

1 Grumento Nova

1 Montalbano Jonico

6 Pisticci

1 Policoro

5 Potenza

1 Rotondella

GUARITI NON RESIDENTI MA DOMICILIATI IN REGIONE BASILICATA N.1

Regione:

1 Emilia Romagna

CASI ATTUALI RESIDENTI N. 806

POSITIVI RESIDENTI IN ISOLAMENTO DOMICILIARE N. 786

DECEDUTI RESIDENTI N. 570

GUARITI RESIDENTI N. 25.534

a

