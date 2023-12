Agricoltura: dal Governo un ulteriore stanziamento per sostenere due settori fortemente danneggiati da eventi climatici e naturali. I dettagli

“Come annunciato nelle scorse settimane dal ministro Lollobrigida, è arrivato il via libera al decreto che stanzia 11 milioni di euro per i produttori di pere e kiwi.

Si tratta di un ulteriore stanziamento, dopo quello dello scorso novembre di 12 milioni di euro, per sostenere due settori fortemente danneggiati da eventi climatici e naturali”.

È quanto fa sapere il responsabile del Dipartimento Agricoltura di Fratelli d’Italia, il deputato Aldo Mattia.

Aggiunge Mattia:

“È un provvedimento che prevede un incremento di risorse pari a 8 milioni per il comparto delle pere e a 3 per quello dei kiwi.

Potranno accedere al contributo le aziende che hanno registrato un decremento del valore della produzione, nel 2023, superiore al 30% rispetto a quella dello scorso anno.

Importante l’aiuto che ammonterà fino a 1.100 euro per ettaro per la filiera delle pere e fino a 1.000 euro per ettaro nel caso dei kiwi.

È la conferma di come il Governo ed il ministro Lollobrigida, considerato il momento climatico che ha attraversato l’agricoltura quest’anno, in particolar modo il settore dell’ortofrutta, lavorino concretamente per rivitalizzare un comparto che vive condizioni di difficoltà.

Un plauso, infine, al Governo per aver impostato un metodo di lavoro che affronta i problemi strutturali della filiera”.