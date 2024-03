Al Viviani l’incontro di calcio “Potenza-Az Picerno”: ecco le modifiche alla circolazione

Lunedì 18 Marzo, alle ore 20.45 si svolgerà presso lo stadio “VIVIANI” l’incontro di calcio valevole per il campionato di Lega Pro, tra “POTENZA CALCIO – AZ PICERNO”.

Vista, la nota della Questura di Potenza, Ufficio di Gabinetto, Cat. A/4 Gab prot. 0005126 del 11/3/2024 con la quale si indicano le disposizioni necessarie da riportare nell’ordinanza per regolamentare la circolazione e la sosta nelle aree limitrofe allo stadio, viene disposto quanto segue per il giorno 18/3/2024:

“in Via Viviani, fino all’intersezione con v.le Marconi e in via Viviani fino all’intersezione con via N. Sauro:

Dalle ore 17.45 e fino a cessate esigenze, il divieto di sosta con rimozione per tutti i veicoli, in entrambi i sensi di marcia fatta eccezione per i mezzi della squadra ospite;

Dalle ore 17.45 e fino a cessate esigenze, il divieto di transito, in entrambi i sensi di marcia, ad eccezione dei veicoli della squadra ospite, dei mezzi di soccorso, e dei residenti, nonché coloro che devono effettuare rifornimento di carburante, purché accedano da via N. Sauro;

Che l’accesso alla tribuna per la tifoseria locale sarà consentito dalla parte a monte di via Viviani;

In via Viviani:

Dalle ore 17.45 e fino a cessate esigenze, chiusura dell’intersezione con piazzale Rizzo;

In viale Marconi:

Dalle ore 17.45, divieto di sosta con rimozione ambo i lati, sull’area compresa fra la BANCA “BNL” a scendere fino alla rotonda prospiciente il “SEMINARIO”;

In via N. Sauro:

Dalle ore 17.45 fino a cessate esigenze, chiusura in entrambi i sensi di marcia, fatta eccezione per gli ospiti e coloro che accedono/escono dal Tribunale e parcheggio multi piano;

Dalle ore 17.45, fino a cessate esigenze, il divieto di sosta con rimozione ambo i lati fatta eccezione per i veicoli della squadra ospite;

Dalle 17.45 fino a cessate esigenze, chiusura con transennamento di via N. Sauro intersezione con via Viviani per il traffico proveniente dalla piazza del Francioso;

In via Lepore:

chiusura in entrambi i sensi di marcia, con transennamento, dell’intersezione via Lepore/via Sauro e via Lepore/viale Marconi, ad eccezione dei residenti e di chi deve accedere nel parcheggio multi piano o nel Tribunale nonché deve uscire da dette strutture;

In via L. da Vinci:

dalle ore 17.45 fino a cessate esigenze, chiusura dell’intersezione, in entrambi i sensi di marcia, di via L. da Vinci/viale Marconi;

In viale G. Marconi: