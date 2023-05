Alluvioni in Emilia Romagna e Marche: partite due squadre dei vigili del fuoco lucani! Le parole di Bardi

“Esprimo la vicinanza di tutta la comunità lucana ai Presidenti e ai cittadini di Emilia Romagna e Marche per i danni delle alluvioni che hanno colpito le due regioni.

La Regione Basilicata attraverso il suo Ufficio della Protezione civile è pronta ad offrire, in rapporto e collaborazione con la Protezione civile nazionale, come già avvenuto per altri eventi calamitosi in Italia e all’estero, un supporto operativo a sostegno delle popolazioni delle aree alluvionate.

Intanto sono già partite due squadre dei vigili del fuoco lucani che saranno impegnate in Emilia Romagna“.

Lo dichiara il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi.a

