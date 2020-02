Anche Viggiano alla Fiera del turismo internazionale! le splendide immagini del Sacro Monte, della Madonna Nera…

Grande successo per la partecipazione del Comune di Viggiano alla sesta edizione del Business Tourism Management di Lecce (BTM), appena conclusasi.

Viggiano è stato presente con proprio stand durante i tre giorni dedicati al turismo internazionale, incontrando numerosi tour operator, buyer internazionali provenienti da tutto il mondo, nonché dialogando a tutti i livelli con le istituzioni presenti in BTM.

Viggiano ha avuto il proprio spazio espositivo all’interno dei 6000 mq dell’area Fiera in piazza Palio, con uno stand che sicuramente non è passato inosservato tra gli organizzatori della fiera, i visitatori e gli addetti ai lavori.

In tanti, anche solo per qualche minuto, si sono fermati davanti al maxi schermo di “Viggiano Spirito Lucano”, dove hanno potuto ammirare le splendide ed emozionanti immagini del Sacro Monte, della Madonna Nera, della neve con le piste da sci e dei suggestivi paesaggi, ed ascoltare la musica delle arpe e delle ciaramelle.

Il Comune di Viggiano, quindi, con la sua delegazione composta dal Sindaco Amedeo Cicala, dal Vicesindaco Paolo Varalla, dal Consigliere Giovanni Romagnano e da stakeholder locali, ha ben promosso, a 360°, un’offerta turistica ricca e variegata.

Ospiti d’eccezione allo stand di “Viggiano Spirito Lucano” anche il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali Teresa Bellanova, il senatore Roberto Marti, l’Assessore della Regione Basilicata Donatella Merra e il consigliere della Regione Basilicata Massimo Zullino.

Afferma il Sindaco Amedeo Cicala:

“Siamo orgogliosi di aver presentato tutti uniti il nostro territorio come destinazione turistica nella sua completezza.

Per la prima volta Viggiano ha avuto un proprio stand in una fiera internazionale per il turismo, il tutto con una immagine unitaria riassunta da un logo e dallo slogan: ‘Vivere Viggiano è emozione, è passione, è orgoglio, è Spirito Lucano’.

D’altra parte il payoff scelto, ‘Spirito Lucano’, vuole ridefinire ed enfatizzare il ruolo di Viggiano come cuore pulsante della Lucania.

I nostri paesaggi, la nostra cultura, i nostri sapori, rappresentano eccellenze locali non riproducibili altrove e, quindi, è stato importante stringere amicizie, intese e collaborazioni da mettere a frutto nei prossimi mesi, al fine di portate a Viggiano ed in Val d’Agri nuovi visitatori.

Siamo in un momento cruciale, e ciò che è stato realizzato in questi ultimi anni a Viggiano deve essere finalmente promosso e valorizzato.

Uno su tutto tra le missioni più importanti abbiamo quella della candidatura a Patrimonio dell’Unesco della Madonna nera e dei sacri sentieri.

In definitiva, la partecipazione al BTM è stata un successo, un successo che ha premiato il lavoro di squadra e una nuova visione strategica e condivisa della promozione turistica territoriale”.