Ancora un incidente sulla Potenza-Sicignano! Vigili del Fuoco, Carabinieri, Polizia e 118 sul posto

I Vigili del fuoco del Comando Provinciale di Potenza, la scorsa notte sono stati impegnati in un incidente stradale avvenuto alle ore 00.30 circa sul raccordo autostradale Potenza – Sicignano.

Al Km 47+700 in prossimità dell’uscita Potenza Centro direzione Matera, una Mercedes classe C ha urtato il guard-rail ed un’altra autovettura, nessun ferito grave, solo per uno dei due conducenti è stato necessario il trasporto in ospedale per ulteriori accertamenti.

I Vigili del fuoco durante le operazioni di soccorso hanno messo in sicurezza i veicoli coinvolti per evitare l’insorgere di incendi.

I VV.F. sono intervenuti con una autopompa ed un fuoristrada per un totale di cinque unità.

Intervenuti anche Carabinieri, Polizia Stradale e 118.

Queste alcune foto.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)