Appuntamento all’Oasi del lago Pantano di Pignola! Ecco le foto del progetto “Biologico è…Natura!

Domenica 26 Marzo scorso, presso l’ Oasi WWF del lago Pantano di Pignola, a cura del WWF Potenza e Aree Interne – CEAS (Centro di Educazione Ambientale e alla Sostenibilità ) – ”La Porta dei Parchi” si è tenuta una giornata dedicata al rapporto tra agricoltura biologica e sostenibile e tutela ambientale.

L’ iniziativa rientra nel progetto “Biologico è…Natura!”, ed è parte integrante della Campagna WWF “Sustainable Future” che ha lo scopo di creare conoscenza, consapevolezza e responsabilità per una trasformazione sostanziale dei sistemi economici e culturali, a partire dalle scelte quotidiane individuali fino all’azione collettiva, per accelerare il percorso verso una sostenibilità a lungo termine.

Gli eventi “Biologico è…Natura!” sono realizzati con la sponsorizzazione del progetto europeo BEING ORGANIC in EU, una campagna di promozione proposta da FederBio in collaborazione con Naturland cofinanziata dall’Unione Europea che prevede un insieme articolato di azioni con l’obiettivo di migliorare la conoscenza, il prestigio e il consumo dei prodotti ortofrutticoli biologici verso i due paesi target: Italia e Germania.

In particolare, il progetto intende aumentare e rafforzare la considerazione da parte del consumatore verso l’agricoltura biologica europea e la sua qualità; aumentare la consapevolezza e il riconoscimento del metodo e dello standard dell’agricoltura biologica dell’UE; far conoscere il logo biologico dell’UE.

Il WWF Italia, in collaborazione con FederBio, ha organizzato nei mese di Marzo e Maggio 48 eventi nelle sue Oasi e Centri di Educazione Ambientale per coinvolgere le persone in attività d’informazione e sensibilizzazione sui temi dell’agricoltura sostenibile e sue relazioni con la conservazione della Natura.

Nell’organizzazione della giornata del 26 Marzo, presso l’Oasi del lago Pantano di Pignola, oltre al WWF Potenza e Aree Interne e alla delegazione regionale del WWF Basilicata, sono stati coinvolti la rappresentanza Federbio regionale e alcuni produttori del biologico locale.

Sono stati invitati anche rappresentati delle istituzioni locali, come Comune di Pignola e Provincia di Potenza, della Federconsumatori, oltre alla cittadinanza più in generale.

Si è tenuto un momento di presentazione e di confronto sui temi oggetto della giornata, ricordando che l’Oasi del lago Pantano di Pignola già in passato ha ospitato iniziative che tenevano assieme tutela della natura e agricoltura sostenibile e che l’occasione odierna è un modo per riprendere in maniera sistematica il discorso.

Di seguito si è tenuto un momento didattico sulla produzione del miele biologico, con interlocuzione tra produttori e cittadini presenti.

Al termine, dopo una breve visita all’Orto didattico in allestimento all’interno dell’Oasi, si è svolta una visita guidata all’interno dell’area protetta che circonda il lago e della sua ricchezza di biodiversità, in forte connessione con l’ambiente agricolo circostante.

Sono già stati programmati appuntamenti in vista di prossime iniziative sulla tematica anche con mercati contadini e con visite presso aziende biologiche del circondario cominciare dall’azienda agricola sperimentale dell’ Alsia sita nell’ area del lago Pantano di Pignola.

Alla giornata, nei diversi momenti, ha partecipato un numero consistente di persone tra produttori, rappresentanti di vari enti e famiglie e cittadini interessati.

