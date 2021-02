Avigliano: oltre 300 firme raccolte per questa proposta di legge. I dettagli

Riceviamo e pubblichiamo il Comunicato Stampa del “Comitato Avigliano per Stazzema”.

Ecco a che punto è la raccolta firme:

“Durante lo scorso weekend il ‘Comitato Avigliano per Stazzema’ – sostenuto da Camera del Lavoro comunale Cgil, ANPI Avigliano e Lagopesole, Uniti per Avigliano, Per Avigliano 2025, Federazione dei Giovani Socialisti di Avigliano circolo ‘Mimì Santarsiero’, Giovani Democratici Avigliano, Avigliano Possibile, PD, M5S, Unità Popolare e PSI – ha raccolto oltre 300 firme per la proposta di legge di iniziativa popolare contro la propaganda nazifascista promossa da Maurizio Verona, sindaco di Stazzema, polverizzando in breve tempo tutti i moduli vidimati a nostra disposizione.

Una partecipazione straordinaria, nonostante la pandemia, a testimonianza dell’attaccamento degli aviglianesi ai valori della democrazia e della libertà.

Ma noi non ci fermiamo.

Anzi, siamo attivi anche su altri fronti: in questi giorni, infatti, abbiamo allacciato i primi contatti con il rettorato dell’Università di Bologna (Alma Mater Studiorum) per la vicenda di Patrick Zaki – il giovane studente egiziano da mesi tenuto prigioniero dal regime di Al-Sisi – al quale diversi comuni italiani hanno conferito la cittadinanza onoraria.

Intanto la raccolta firme per la ‘legge Stazzema’ procede a gonfie vele.

Dopo aver ottenuto dall’amministrazione comunale una proroga sulla data di chiusura della campagna (passata dal 10 al 25 Marzo), siamo pronti a replicare nel prossimo fine settimana, allestendo banchetti per la raccolta firme sia ad Avigliano Centro che nelle frazioni.

Ricordare l’orrore del nazifascismo è importante, ma non basta a proteggere le istituzioni democratiche e repubblicane nate dalla Resistenza dai sempre più numerosi rigurgiti nazifascisti.

Per questo è arrivato il momento di agire.

Firmiamo tutti.

Facciamolo per un futuro libero dai mostri del passato”.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)