Avigliano premia la sua concittadina, la Dottoressa Telesca, primo cardiochirurgo donna lucano all’Ospedale di Potenza! Complimenti

Ancora una bellissima notizia per il potentino.

Conferita oggi una targa alla Dott.ssa Telesca di Avigliano, primo cardiochirurgo donna lucano all’Ospedale di Potenza.

Come ha fatto sapere il sindaco, Giuseppe Mecca:

“Questa mattina il Comune di Avigliano ha conferito a Mariassunta Telesca, Medico di Avigliano e primo cardiochirurgo donna lucano assunto all’Ospedale San Carlo di Potenza, una targa di riconoscimento per il prestigioso encomio conseguito, motivo di orgoglio per la Città di Avigliano e di speranza per tutti i giovani lucani impegnati fuori sede per motivi di studio o di lavoro”.

Congratulazioni!

Ecco una foto.

