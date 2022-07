Basilicata: a Luglio programmate oltre 4000 assunzioni! Ecco i dettagli

A luglio in Basilicata saranno programmate circa 4.290 nuove assunzioni, che nell’84% dei casi saranno a termine (a tempo determinato o altri contratti con durata predefinita) e si concentreranno per il 66% nel settore dei servizi e per il 78% nelle imprese con meno di 50 dipendenti.

E’ quanto rivela il nuovo bollettino Excelsior, l’indagine mensile prodotta da Anpal e dalle Camere di commercio rispetto ai fabbisogni lavorativi, somministrando un questionario incentrato sui profili professionali e sui livelli di istruzione richiesti dalle imprese.

Tre nuovi assunti su dieci, a luglio, saranno giovani con meno di 30 anni, che saranno impiegati soprattutto nel settore turistico-ricettivo e in quello delle costruzioni.

A seguire commercio, servizi alla persona e servizi di supporto alle imprese.

Nel raffronto con luglio dello scorso anno, quando le entrate previste furono 4.310, calano gli ingressi nel settore industria (-160) e aumentano quelli nei Servizi (+140), mentre la proiezione luglio-settembre fa segnare indici superiori allo stesso trimestre del 2021 sia nei numeri complessivi (+760 ingressi) che nei Servizi (+750) e nell’Industria (+20).a

