Basilicata: al via corso di formazione gratuito per queste aziende! Ecco i dettagli

“Avvio e gestione di una fattoria didattica in Basilicata”: sarà questo l’argomento del corso di formazione completamente on-line organizzato dall’ALSIA, l’Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura, dal 15 al 28 febbraio 2022.

Ha spiegato il direttore dell’ALSIA, Aniello Crescenzi:

“Si tratta di corso realizzato nell’ambito di una delega specifica della Regione Basilicata, che con la Delibera di Giunta n. 1052/2008 approvò la ‘Carta della Qualità’ delle Fattorie didattiche lucane, e delegò l’Agenzia a curare la formazione e l’aggiornamento degli operatori.

Il corso è infatti ‘abilitante’, specifico per gli operatori del comparto: la sua frequenza fornisce uno dei requisiti essenziali per l’iscrizione delle Fattorie didattiche nell’elenco ufficiale della Regione.

La prolungata emergenza sanitaria da covid-19 ha purtroppo impedito lo svolgimento del corso nelle modalità inizialmente previste – in presenza e sul campo – e si è quindi deciso di procedere comunque con l’azione formativa degli operatori anche se a distanza, così da non far venire meno uno dei presupposti essenziali per lo svolgimento di questa interessante attività connessa alla multifunzionalità di molte aziende agricole della Basilicata.

Il corso, che sarà realizzato su piattaforma Zoom, è riservato ai legali rappresentanti delle aziende agricole e/o agrituristiche della Regione Basilicata o all’operatore addetto alla fattoria didattica opportunamente delegato dal responsabile dell’azienda (coadiuvante famigliare, socio dell’azienda, tecnico/operaio stabilmente occupato).

Saranno ammessi sia coloro che hanno già presentato domanda di partecipazione all’ALSIA che nuove aziende che ne facciano ora richiesta”.

Il corso si svolgerà dal 15 al 28 febbraio, avrà una durata complessiva di 40 ore e sarà suddiviso in 10 moduli di 4 ore cadauno.

Le lezioni saranno tenute da personale docente specializzato, con esperienza nel settore.

La partecipazione è gratuita e, al termine del corso, verrà rilasciato dall’ALSIA l’attestato abilitante a chi avrà frequentato almeno l’80% delle ore in calendario.

INFO e iscrizioni: https://bit.ly/ALSIA-fattoriea

