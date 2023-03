Basilicata: al via il censimento dell’illuminazione pubblica. Ecco i dettagli

Un censimento omogeneo dell’illuminazione pubblica con diagnosi energetiche e verifiche sugli impianti dei 131 Comuni della Regione Basilicata di proprietà dei Comuni e delle Province darà vita al “Catasto pubblica illuminazione Basilicata”.

È quanto prevede un contratto sottoscritto oggi, per iniziativa della Direzione Generale dell’Ambiente, il Territorio e l’Energia della Regione Basilicata e finanziato con fondi FSC 2014-2020.

La gara, esperita dalla SUARB, è stata aggiudicata alla Società Selettra Illuminazione Pubblica Srl, secondo il criterio dell’offerta più vantaggiosa, per 859 mila euro.

Così l’assessore all’Ambiente e all’Energia Cosimo Latronico:

“La pubblica illuminazione esterna costituisce un costo significativo a carico del bilancio delle pubbliche amministrazioni, pari a circa il 60% dei consumi elettrici.

Di qui la necessità di realizzare un censimento di tutti i punti luce della pubblica illuminazione presenti sul territorio regionale allo scopo di centralizzare l’informazione dei dati illuminotecnici e di consumo.

In tale ottica il settore risparmio, efficienza e certificazione energetica dell’Ufficio Energia ha predisposto gli atti per l’affidamento del servizio che comprende la gestione e l’implementazione della piattaforma PELL (Public Energy Living Lab) infrastruttura sulla quale verranno veicolati dati e informazioni fondamentali per l’innovazione di modelli gestionali dei servizi urbani.

La fotografia dello stato attuale porterà alla definizione delle strategie per l’implementazione tecnologica dei punti luci della Basilicata in termini di efficienza energetica e di messa in sicurezza“.

