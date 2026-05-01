Basilicata, attenzione: traffico su questa strada. L’avviso

La Polizia Stradale segnala sul tratto lucano della A2 del Mediterraneo traffico superiore al normale in direzione sud.
Raccomandiamo la massima prudenza.
La Polizia Stradale segnala sul tratto lucano della A2 del Mediterraneo traffico superiore al normale in direzione sud.
Raccomandiamo la massima prudenza.
Il mese di maggio 2026 si presenta particolarmente denso di scadenze fiscali che riguardano imprese, professionisti e contribuenti. Tra versamenti, dichiarazioni e comunicazioni, il calendario…
Di seguito il messaggio della Caritas diocesana di Potenza-Muro Lucano-Marsico Nuovo: “Il lavoro non è un numero su un foglio di calcolo, né un ingranaggio…
L’alta pressione si rafforza ulteriormente determinando tempo assolato con al più qualche sparuto annuvolamento all’alba. Ma che tempo ci attende su Potenza? Secondo gli esperti…
La Polizia Stradale segnala sul tratto lucano della A2 del Mediterraneo traffico superiore al normale in direzione sud. Raccomandiamo la massima prudenza.
Questo l’ntervento del Prefetto di Potenza Michele Campanaro in occasione della cerimonia di consegna delle “Stelle al Merito del Lavoro”: “Questa decorazione resta il riconoscimento…
L’Italia è rimasta con il fiato sospeso per il taglio delle accise. Il Consiglio dei ministri si è riunito per decidere, tra le altre cose,…
La Basilicata compie un passo decisivo verso la riconquista della sua integrità territoriale. Il commissariamento del Sito di interesse nazionale di Tito, affidato alla guida…
Per liberarsi di un materasso da buttare, lo hanno lasciato in strada a Potenza. Questa la denuncia dell’Associazione Aria Silvana: “Vogliamo mandare un messaggio a…
1° Maggio Festa del Lavoro. Una delle poche feste civili che accomuna gran parte dei Paesi del mondo per ricordare le faticose conquiste dei lavoratori….
Al Pala Ercole di Policoro si è svolto il primo Trofeo Eraclea, una gara di danze latine che ha consentito agli atleti saliti sul podio…
“Il bilancio approvato dalla Regione Basilicata certifica, ancora una volta, la totale miopia politica nei confronti della città di Potenza”. Con queste parole il sindaco…
I fedeli sono pronti a festeggiare la Madonna Nera, Patrona e Regina della Lucania, che da secoli e secoli ascende al suo Sacro Monte. Qualcuno dice che la…
“Come Amministrazione comunale, – scrive in una nota Francesco C. Giuzio, assessore alla mobilità e viabilità del Comune di Potenza -. giunti quasi alla scadenza…