Meteo: su Potenza temperature in aumento! Ecco le previsioni aggiornate

L’alta pressione si rafforza ulteriormente determinando tempo assolato con al più qualche sparuto annuvolamento all’alba.
Ma che tempo ci attende su Potenza?
Secondo gli esperti di 3bmeteo infatti, domani 2 Maggio, avremo cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 14°C, la minima di 2°C.
Domenica 3 Maggio avremo bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 19°C, la minima di 5°C.
In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.