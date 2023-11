Basilicata, borse di studio per studenti meritevoli: la richiesta alla Regione

“Lo scorso anno la Regione Basilicata ha lanciato la seconda edizione dell’avviso pubblico ‘Il valore del sapere II – Concessione di Borse di studio per i meritevoli’.

L’intervento prevedeva l’erogazione di una borsa di studio a beneficio degli studenti che si sono mostrati capaci e meritevoli durante la loro frequenza della scuola secondaria di I e II grado delle istituzioni scolastiche statali e paritarie nell’anno scolastico 2021/2022, conseguendone il titolo finale e che risultano iscritti al percorso successivo.

Il contributo prevedeva rispettivamente 800 euro per la scuola secondaria di primo grado e 1500 euro per la scuola secondaria di secondo grado erogati in un’unica soluzione e non soggetto a ritenute previdenziali e assicurative.

La presentazione delle istanze scadeva il 31/12/2022 e, dopo quasi un anno, la regione ha cominciato a liquidare i contributi ai beneficiari.

Tuttavia ci sono giunte segnalazioni in merito alla ricezione di contributi parziali a differenza di quanto previsto dal bando.

Sulla pagina dell’avviso non vi è alcuna comunicazione in merito.

Riteniamo opportuno un chiarimento da parte della struttura regionale che ha gestito il bando e pertanto abbiamo depositato un’interrogazione in merito.

Dispiace constatare che, oltre alle ormai endemiche lungaggini che caratterizzano la burocrazia, i cittadini debbano fronteggiare anche questi ulteriori ostacoli”.

Così rende noto Gianni Perrino, consigliere Regionale, portavoce M5S Basilicata.a

