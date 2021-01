Basilicata, calo dell’indice di contagio: ancora verso la zona gialla! Ecco i dati

Ecco gli ultimi aggiornamenti sull’Indice di Contagio (Rt) per la Basilicata dopo il consueto monitoraggio del Venerdì dell’Istituto Superiore di Sanità.

In generale l’Rt scende in tutte le regioni, così come il rischio.

Proprio per questo solo una Regione, e cioè la Sardegna, “peggiora” passando dal giallo all’arancione.

Per la Basilicata si riconferma il giallo con un Rt di 1.12.

Ricordiamo a questo proposito che lo scorso Venerdì era 1.14 mentre oggi abbiamo quindi un leggerissimo miglioramento con 1.12 ed un rischio di trasmissione incontrollato della trasmissione da Covid-19 che scende “da moderato a basso”.

Dati confortanti della nostra Regione anche dal punto di vista dei contagi e dei focalai che nell’ultima settimana risultano in calo.

Si attende quindi solo la firma del ministro Speranza con la quale verrà nuovamente assegnato il “giallo” alla Basilicata per i prossimi sette giorni.

Come si apprende da “Repubblica”, ecco la situazione per le varie regioni d’Italia:

“Restano in zona gialla Campania, Toscana, Basilicata, Molise, Provincia di Trento mentre appunto la Sardegna è destinata a cambiare colore.

In arancione sono confermate Abruzzo, Calabria, Emilia, Friuli, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Umbria, Val d’Aosta.

Anche il Veneto dovrebbe restare nella stessa situazione ma si capirà nelle prossime ore.

Rosse sono invece Lombardia, Provincia di Bolzano e Sicilia”.

