Basilicata: contributo a fondo perduto per minori stranieri che frequentano istituti scolastici lucani! I dettagli

È stato pubblicato oggi, sul bollettino ufficiale della Regione, l’Avviso Pubblico “Contributo per l’acquisto di beni e dispositivi informatici per i minori stranieri in obbligo scolastico che sono iscritti e frequentano un istituto scolastico della Basilicata”.

L’avviso è finalizzato a concedere ai minori stranieri in obbligo scolastico, che dimorano e/o sono domiciliati in Basilicata e che sono iscritti e frequentano un istituto scolastico della Basilicata, un contributo a fondo perduto per l’acquisto di beni e dispositivi informatici di ausilio alla didattica tradizionale e, ove necessario, indispensabili per lo svolgimento della didattica a distanza.

Il contributo a fondo perduto può arrivare fino ad un massimo di 400 euro a copertura della spesa sostenuta per l’acquisto di beni/dispositivi informatici (computer portatili e software).

I bonus sono finanziati con fondi regionali per un importo complessivo pari a € 40.000,00.

Possono presentare domanda di contributo uno dei genitori, il rappresentante legale della struttura che eventualmente ospita il minore e/o i tutori legali dei minori stranieri in obbligo scolastico che dimorano e/o sono domiciliati in Basilicata e che sono iscritti e frequentano, alla data di presentazione della domanda, un istituto scolastico regionale.

Il formulario di domanda è disponibile in formato elettronico editabile sul portale istituzionale della Regione Basilicata alla sezione “Avvisi e Bandi” al link http://portalebandi.regione.basilicata.it/PortaleBandi/.

Il formulario di domanda è disponibile anche in formato cartaceo all’ingresso del Palazzo della Giunta della Regione Basilicata in Via Verrastro n. 4 a Potenza ove può essere ritirato esclusivamente nei seguenti giorni:

lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00;

martedì e giovedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00.

Il termine ultimo di presentazione delle domande è fissato alle ore 13:00 del giorno 22 Dicembre 2021.

La Regione Basilicata si riserva la facoltà di prorogare il termine ultimo di presentazione delle domande.

La struttura regionale competente per l’attuazione di questo avviso è l’Ufficio Autorità di Gestione dei Programmi Operativi FESR del Dipartimento Programmazione e Finanze.

Il Responsabile del Procedimento per la Regione Basilicata è il Dirigente dell’Ufficio “Autorità di Gestione di Gestione dei Programmi Operativi FESR Basilicata”.

E’ possibile chiedere chiarimenti in merito al presente Avviso inviando una mail o PEC ai seguenti indirizzi entro 10 giorni dal termine ultimo per la presentazione delle istanze: mail: fesrbasilicata@regione.basilicata.it pec: avvisopc@cert.regione.basilicata.it.a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)