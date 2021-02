Basilicata: Di Gioia pronto a costruire una nuova cultura della sport come presidente di questa associazione! I dettagli

Riceviamo e pubblichiamo il Comunicato dell’Uisp (Unione Italiana Sport Per tutti) sulla riconferma di Michele Di Gioia come Presidente.

Ecco nel dettaglio cosa è accaduto nel Congresso regionale:

“Si è svolto Sabato 13 Febbraio 2021, con modalità distance, il Congresso regionale del Comitato Uisp di Basilicata, alla presenza della totalità delle delegate e dei delegati e numerosi ospiti.

‘Per costruire una nuova cultura dello sport per tutti: le sfide della co-programmazione e della co-progettazione‘ è il tema su cui si sono confrontati i partecipanti al Congresso, trasmesso online, che da un lato ha raccontato l’intenso percorso dell’Uisp Basilicata in questi ultimi 4 anni, dall’altro ha provato a riflettere e proporre nuovi scenari per uscire dal complesso e drammatico momento che stiamo vivendo.

Oltre ai Presidenti Regionali Uisp di Calabria, Emilia Romagna, Piemonte, Puglia e Sicilia, che hanno portato il loro saluto al Congresso, sono intervenuti numerosi ospiti che hanno offerto preziosi spunti alla discussione: Giuseppe Sarli, Assessore allo Sport e Politiche Sociali del Comune di Matera, Leopoldo Desiderio, Presidente CONI Basilicata, Michele Saracino, Presidente CIP Basilicata, Giuseppe Salluce, Portavoce del Forum Regionale del Terzo Settore, Vincenzo Manco, Presidente Uisp Nazionale, Giuseppe Digilio, Assessore alle Attività Produttive e Terzo Settore del Comune di Matera, Giovanni Lamorte, Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca della Regione Basilicata, Antonio Nicoletti, Direttore APT Basilicata e Manuela Claysset, Responsabile del Dipartimento delle Politiche per lo Sport del PD Nazionale.

Il Congresso è stato aperto dalla relazione del Presidente Regionale, Michele Di Gioia, che ha voluto ringraziare il gruppo dirigente uscente per i quattro anni di proficuo lavoro realizzato insieme e ha ricordato i pregevoli risultati conseguiti, tra cui:

il protocollo d’intesa siglato con la Regione Basilicata per la promozione della salute all’interno del Piano Regionale della Prevenzione,

il progetto Open Playful Space realizzato per Matera Capitale europea della cultura 2019 e che ha coinvolto l’intero territorio regionale,

il Campionato Nazionale Uisp di corsa su strada 10 km ospitato a Tursi (MT),

le tappe dei mondiali antirazzisti al Sud organizzate in varie località della Basilicata,

oltre alle grandi manifestazioni VIVICITTÀ BICINCITTA, SUMMERBASKET E MOVE WEEK.

La rete di alleanze si è ampliata e consolidata, così da avere un ruolo da protagonisti sia all’interno del sistema sportivo che del Terzo Settore, valorizzando le due anime che rappresentano la vera ricchezza della storia associativa dell’Uisp.

Il Presidente Michele Di Gioia ha auspicato inoltre, per il prossimo quadriennio:

‘l’avvio di percorso condiviso con gli organismi del sistema sportivo regionale, per rivendicare maggiori attenzione e sostegno alle dimensioni culturale e sociale dello sport, da parte delle Istituzioni locali.

Il diritto allo sport sociale e per tutti, che combatte le disuguaglianze (sempre più crescenti) e la povertà educativa, lo sport che ha cura del bene comune, delle città, dei Parchi e delle periferie (non solo quelle urbane), che adotta il dialogo interculturale ed intergenerazionale quali strumenti per ricercare soluzioni di convivenza e comprensione reciproca, per una migliore qualità della vita non si misura con la partecipazione ai campionati, con le medaglie o con i titoli… O meglio, non solo.

Pertanto è giunto il momento, di apportare delle sostanziali modifiche alla Legge Regionale dello Sport del 1 Dicembre 2004, N. 26, inadeguata rispetto alle trasformazioni intervenute nel mondo dello sport’.

La visione futura dell’associazione è stata illustrata da Tiziano Pesce, Vice Presidente Nazionale Uisp e Candidato Unico alla Presidenza Nazionale, il quale ha evidenziato la collaborazione leale e costante tra il Comitato Regionale e Uisp Nazionale, spendendo importanti parole di elogio e ringraziando per l’ottimo lavoro svolto.

I lavori congressuali, a cui hanno partecipato alcuni delegati in presenza ed altri collegati in video conferenza, nel rispetto dei protocolli specifici sull’organizzazione di eventi congressuali, sono proseguiti con l’elezione del nuovo Consiglio Regionale, dell’Organo di Controllo Regionale e del Delegato al Congresso Nazionale in programma dal 13 al 14 Marzo.

Il neo eletto Consiglio Regionale, che si è riunito subito dopo la conclusione del Congresso, ha riconfermato alla carica di Presidente Michele Di Gioia e di Vice Presidente Mauro Patanella.

Di seguito la composizione dei nuovi organi dell’Uisp Basilicata:

Consiglio Regionale:

Claudia Coronella, Francesca Defelice, Giuseppe De Ruggieri, Lucia Destino, Michele Di Gioia, Nicola Di Pede, Leonarda Gaudiano, Mauro Patanella, Giovanni Sapienza.

Giunta Regionale:

Claudia Coronella, Giuseppe De Ruggieri, Lucia Destino, Michele Di Gioia, Mauro Patanella.

Organo di Controllo Regionale:

Donato Loparco, Federica Destino, Stefania Sasso”.

Ecco una foto del riconfermato Presidente Michele di Gioia:

