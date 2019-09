Basilicata: “Favorevole all’iniziativa per i migranti del governatore Bardi. Rispetto per la dignità della persona” le parole…

Il consigliere regionale di Basilicata Positiva, Piergiorgio Quarto, si dice “favorevole all’iniziativa per i migranti del governatore Bardi” dopo la visita del Presidente della Regione a Palazzo San Gervasio presso il centro di accoglienza dell’ex tabacchificio:

“Occorre rispetto per i valori e per la dignità della persona.

La regione deve offrire ampia disponibilità strutture e servizi adeguati per evitare lo scempio degli anni passati, con persone abbandonate a se stesse prive dei supporti più elementari, indispensabili per il vivere quotidiano.

Situazione incresciosa, sfociata poi come tutti sappiamo nella tragica morte della ragazza nigeriana presso l’accampamento – rifugio della Felandina.

La Regione in un’ottica innovativa per il territorio lucano si propone di finanziare il corretto funzionamento della struttura di Palazzo San Gervasio e, soprattutto, di vigilare affinché, come purtroppo non avvenuto in passato, ci siano le condizioni di piena vivibilità per tutti i lavoratori migranti.

Le criticità non mancano ma vi è la volontà di superarle in una ottica di piena collaborazione e sinergia con le altre istituzioni competenti.

Nel contempo bisogna garantire a tutte le aziende agricole, attraverso i canali della piena legalità, la possibilità di reclutare manodopera bracciantile per permettere le raccolte stagionali come quella prossima del pomodoro.

Ritengo che vi siano oggi in regione tutte le condizioni per intraprendere un cammino con intenti comuni, da una parte gli imprenditori agricoli che devono veder premiati gli sforzi dell’annata con la raccolta del prodotto e dall’altra i migranti da non considerare più soggetti ridotti in schiavitù”.