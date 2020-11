Basilicata: il comico Dino Paradiso torna sul palco di Canale 5! Pronti a vederlo?

Dopo Colorado e Zelig, il comico di Bernalda (MT), Dino Paradiso, convince anche a “Tú sí que vales”, il talent di Canale 5.

La nostra Basilicata, nei suoi pregi e nei suoi difetti, presentata attraverso storie di vita reale articolate nella lentezza e nella desolazione di una terra che avrebbe tanto da offrire, è stata assoluta protagonista nel divertente sketch da lui interpretato giorni fa.

Dagli spettacoli in paese, l’artista bernaldese si prepara ancora una volta a conquistare il grande schermo e l’approvazione di importanti volti televisivi: Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari.

Sabato, 28 Novembre, è pronto per tornare in prima serata in occasione della finalissima!

Lo vedrete?

Di seguito alcune immagini dell’esibizione.

