In Basilicata il Ministro Bellanova! Ecco il programma

Il ministro all’Agricoltura, Teresa Bellanova, oggi, in Basilicata, su invito del consigliere regionale Luca Braia, visiterà alcune aziende agricole e alcuni tra i più importanti stabilimenti produttivi per la lavorazione dell’ortofrutta.

Dopo l’arrivo del ministro, previsto in tarda mattinata, la visita ai campi di fragole a Marconia e la visita ai campi innovativi di frutta esotica (prima sperimentazione in Basilicata) a Pisticci.

Alle 13.30 circa è prevista la visita agli stabilimenti di Policoro e Scanzano Jonico.

A partire dalle 15.00, è prevista la visita istituzionale della sede Alsia/Agrobios a Metaponto ed un incontro dedicato, alle ore 15.45, con le delegazioni delle organizzazioni di produttori di tutti i settori agricoli della Basilicata.

In programma il saluto introduttivo dell’Assessore all’Agricoltura regionale, Francesco Fanelli, e del Direttore di Alsia, Aniello Crescenzi.

In seguito, il Ministro si sposterà a Matera, presso il Mulino Alvino, per un incontro privato con le delegazioni delle associazioni di categoria di settore che potranno esporre criticità e progettualità utili a sviluppare un comparto strategico per la Basilicata e per l’intero Mezzogiorno,

A partire dalle ore 19.00, sempre presso Mulino Alvino, è previsto l’evento di avvio, ad ingresso libero, anche in provincia di Matera e con il contributo fondamentale della Bellanova, della fase organizzativa e operativa di Italia Viva, che consolida la propria attività dopo la presentazione del gruppo regionale a Potenza nelle scorse settimane avvenuta alla presenza del vice presidente della Camera Ettore Rosato.

Parteciperanno all’evento, il capogruppo in Consiglio regionale di Italia viva, Luca Braia, la già senatrice, Maria Antezza, l’on. Vito De Filippo ed il consigliere regionale Mario Polese.

Saranno presenti cittadini e amministratori.