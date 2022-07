Basilicata, “per i lucani costi del gas naturale ridotti di almeno il 50%”: ecco da quando

“Grazie all’accordo fra Regione Eni e Shell, Bardi ha disposto che, da ottobre, per le famiglie lucane la spesa per il gas naturale sarà ridotta di almeno il 50%.

Quanto ottenuto dal Presidente della Regione Basilicata è il traguardo di un lungo e faticoso lavoro di interlocuzione con le compagnie petrolifere e i ministri competenti”.

Lo afferma il consigliere regionale di FI, Gerardo Bellettieri, sottolineando che:

“Il traguardo raggiunto è motivo di particolare soddisfazione che porterà vantaggi alle nostre comunità locali.

Nelle prossime settimane io e i miei colleghi in Consiglio regionale daremo il nostro contributo per arrivare, in tempi rapidi, alla definizione di una legge che dia il via libera alla misura prevista dal governo Bardi”.

Questo è il segnale di cambiamento tanto atteso dopo anni di polemiche e strumentalizzazzioni fatte dai partiti politici”.

