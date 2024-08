Basilicata: previste oltre 8000 assunzioni nel trimestre agosto-ottobre. Ecco i dettagli

In base ai sondaggi effettuati sui fabbisogni aziendali, saranno 8.980 le nuove assunzioni nel trimestre agosto-ottobre in Basilicata, con un saldo positivo rispetto all’analogo mese del 2023 di 860 unità.

Lo rileva il bollettino di Excelsior Informa, redatto mensilmente da Anpal (Agenzia Nazionale per le politiche Attive del Lavoro) e dalle Camere di commercio su indicazione delle aziende.

Nel mese di agosto, intanto, sono state programmate circa 2.580 entrate: solo nell’11% stabili, ossia con un contratto a tempo indeterminato o di apprendistato, mentre nell’89% saranno a termine (a tempo determinato o altri contratti con durata predefinita).

Le assunzioni di agosto si sono concentrate per il 69% nel settore dei servizi e per il 73% nelle imprese con meno di 50 dipendenti; il 12% è stato destinato a dirigenti, specialisti e tecnici, quota inferiore alla media nazionale (16%), mentre per una quota pari al 29% hanno interessato giovani con meno di 30 anni e per il 18% personale immigrato.

Le figure professionali più richieste concentreranno il 68% delle entrate complessive previste: si tratta di professioni commerciali e dei servizi (38%) e operai specializzati e manutentori di impianti (30%).

Cresce ancora, purtroppo, la quota degli “introvabili”: in 54 casi su 100 le imprese prevedono di avere difficoltà a trovare i profili desiderati.