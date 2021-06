Basilicata, Sanità paralizzata: malati cronici e anziani in difficoltà! Ecco le richieste

Riceviamo e pubblichiamo il Comunicato Stampa ad opera di Cgil Basilicata firmato dai segretari generali Summa, Gambardella e Tortorelli.

“La sanità lucana è ancora di fatto in una condizione di blocco delle attività ordinarie, il che significa negare ai cittadini il diritto alla salute, alla prevenzione e alla cura.

Nonostante la campagna vaccinale stia producendo i primi risultati importanti sulla riduzione dei contagi e sulla pressione sugli ospedali, assistiamo da troppi mesi a una paralisi delle prestazioni sanitarie, sia ospedaliere che socio sanitarie, con il protrarsi delle liste di attesa.

Una situazione di grave disagio specie per i malati cronici e le persone anziane, che è in primo luogo conseguenza della assenza di programmazione e sopratutto della grave carenza di personale medico, infermieristico e socio sanitario.

Dei concorsi unici tanto sbandierati ancora non abbiamo notizia e con l’approssimarsi delle ferie estive si rischia il collasso.

Per queste ragioni riteniamo urgente la convocazione di un tavolo regionale a cui affidare il compito di definire le azioni necessarie ad attuare un piano di rafforzamento della sanità pubblica in tutto il territorio regionale.

Serve un disegno complessivo del sistema sanitario e socio sanitario regionale alla luce delle profonde riforme che lo stesso PNRR richiede, a partire dal rafforzamento della sanità territoriale con le case di comunità, gli ospedali di comunità e l’infermiere di famiglia.

Il tutto non può risolversi in azioni o provvedimenti segmentati o peggio ancora estemporanei, ma va costruito in una visione di sistema tesa al rafforzamento del perimetro pubblico dei servizi in risposta ai bisogni di salute dei lucani”.

