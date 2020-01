Potenza, Basilicata senza barriere: bando di selezione per giovani con sclerosi multipla. Ecco come partecipare

La Sezione Provinciale AISM di Potenza indice un bando di selezione per n. 7 giovani con sclerosi multipla, di età compresa tra i 18 e i 40 anni, per partecipare al progetto “Basilicata senza Barriere Green” in tema di turismo accessibile e sostenibile.

“Basilicata senza Barriere Green” è un progetto di viaggio che consentirà ai giovani con SM, ai loro famigliari e/o caregiver (“colui che si prende cura”: tutti coloro che assistono un ammalato e/o diversamente abile) la possibilità di esplorare il territorio lucano, attraverso itinerari accessibili e sviluppando pratiche ecosostenibili.

Il tour interesserà aree urbane e aree naturali pro- tette.

Sarà sviluppato nell’arco delle quattro stagioni per consentire ai partecipanti di “muoversi” con i ritmi della natura ed osservare i cambiamenti stagionali dei paesaggi montani e marini, attraverso le seguenti attività:

● partecipazione alle festività della tradizione popolare e agli eventi culturali e musicali locali;

● attività sportive “senza barriere” presso le principali stazioni sciistiche e nei Parchi Nazionali della regione con escursioni, trekking, immersione nel verde con il supporto di istruttori qualificati e guide ambientali;

● villeggiatura in località di mare;

● visite guidate a Matera, Capitale Europea della Cultura 2019, a Potenza, capoluogo di Regione e Città Europea dello Sport 2021, e nel vulture-melfese con i suoi castelli federiciani e con una lunga tradizione enogastronomica;

● attività di educazione ambientale ed alimentare volte alla conoscenza della biodiversità locale e alla valorizzazione del cibo di qualità.

Per garantire il rispetto dei criteri di ecosostenibilità saranno adottate diverse strategie come l’uso combinato di mezzi di trasporto pubblico e mezzi privati a basso impatto ambientale, raccolta differenziata e riciclo dei materiali in ogni tappa, uso di oggetti ecocompatibili e preferenza di strutture ricettive che utilizzano fonti di energia rinnovabile e prodotti della filiera corta.

La Sezione Provinciale di Potenza, in conformità ai valori e alla missione di AISM, intende migliorare la qualità di vita ed il benessere psicologico e sociale delle persone con Sclerosi Multipla che vivono in Basilicata, anche attraverso la promozione di percorsi ed esperienze di turismo accessibile.

L’accessibilità è intesa non solo come abbattimento di barriere fisiche ma anche come superamento dei pregiudizi sociali e dei meccanismi psicologici che impediscono una piena autodeterminazione.

Al centro della nostra azione progettuale c’è la promozione dell’autonomia dei giovani con SM e la loro inclusione sociale attraverso la condivisione delle esperienze vissute durante le diverse fasi del viaggio e la scoperta delle proprie risorse interiori grazie alle quali mettere in atto o continuare, con energia rinnovata, il proprio progetto di vita.

Infine, considerando le finalità del Progetto, il tour è stato pensato con particolare riguardo, per coloro che sono esposti ad un maggiore rischio di isolamento.

Il bando di selezione e la domanda di partecipazione sono da presentare entro il 31.01.2020.