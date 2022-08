Basilicata, sport: “presto una nuova legge per dare sostegno ai nostri atleti, da anni costretti ad allenarsi fuori Regione”! Ecco i dettagli

“Daremo alla Basilicata una nuova legge sullo sport.

È già ad un livello avanzato il disegno di legge sullo sport che porteremo presto in Giunta, ovviamente dopo esserci confrontati con tutti i settori sportivi regionali.

Per questa Amministrazione regionale lo sport è un pilastro su cui costruire un futuro fatto di salute, socialità e qualità della vita, uno strumento per combattere tanti problemi sociali, soprattutto tra i più giovani, un fattore decisivo per dare sostegno ai nostri atleti, da anni costretti ad andare ad allenarsi fuori Regione.

Abbiamo una visione e le risorse da dedicare a questo segmento molto vitale in Basilicata, che così finalmente potrà spiccare il volo.

La situazione che abbiamo ereditato non è delle migliori, ma dopo decenni di noncuranza è arrivato il momento di mettere lo sport al centro dell’agenda politica regionale“.

Lo afferma in una nota l’assessore regionale con delega allo sport, Alessandro Galella.a

