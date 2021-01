Basilicata: verrà riaperta al transito questa strada! I dettagli

Sarà riaperta al traffico nella tarda mattinata di domani, giovedì 14 gennaio 2021, la strada statale 7 “Appia”, precedentemente chiusa al transito nei territori comunali di Castelgrande e Pescopagano tra il km 402,610 ed il km 402,750, in provincia di Potenza, a causa della riattivazione di un preesistente movimento franoso.

Il ripristino della transitabilità, in entrambi i sensi di marcia, si rende possibile grazie all’ultimazione dell’intervento di manutenzione straordinaria, eseguito da Anas per un investimento complessivo di 700mila euro, consistito nella realizzazione delle opportune opere di sostegno e nella messa in sicurezza del corpo stradale.

Al fine di agevolare l’economia delle comunità della zona e per limitare al massimo i disagi, Anas ha ritenuto opportuno procedere al ripristino della transitabilità della tratta stradale non appena possibile, nelle more del completamento dei lavori di nuova pavimentazione in conglomerato bituminoso che le attuali rigide temperature e la stagione invernale in corso non hanno consentito di realizzare per un tratto di soli 40 metri, al km 402,650, in corrispondenza del quale vigerà il limite di velocità di 30 km/h.

Non appena le condizioni meteo e le temperature saranno compatibili con l’esecuzione di tale intervento a regola d’arte, Anas procederà ad ultimare la nuova pavimentazione anche lungo quest’ultima tratta.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)