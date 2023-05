Benessere bambini, giovani e anziani: Potenza fanalino di coda in questa classifica

Presentate in anteprima nella sala Depero del Palazzo della Provincia al Festival dell’Economia di Trento le nuove classifiche della Qualità della vita di bambini, giovani e anziani del Sole 24 Ore.

Spiega il Sole24Ore:

“La terza edizione dei tre indici sintetici generazionali, che raccontano la geografia del benessere per fasce d’età, è una delle tappe della storica indagine sui territori più vivibili pubblicata a fine anno dal 1990.

Calcolati ciascuno su 12 parametri statistici forniti da fonti certificate, i tre indici misurano in particolare le “risposte” dei territori alle esigenze specifiche dei tre target generazionali, in termini di servizi e condizioni di vita.

Un’analisi ancora sperimentale, limitata dalla carenza di dati territoriali capaci di raccontare queste specificità, ma che consente di mettere in luce come in Italia gli squilibri generazionali sono anche territoriali.

Svelate le tre province vincenti; sono Siena per i bambini, Ravenna per i giovani e Trento per gli anziani.

Nella classifica riservata ai bambini, Potenza è al 93/o posto e Matera al 96/o; in quella per i giovani, Matera è 68/a e Potenza 82/a; infine, nella graduatoria riservata agli anziani, Matera è al 51/o posto e Potenza al 60/o.

La classifica di ogni ‘settore’ è composta da ciascuna da 12 indicatori.

Potenza e Matera non sono mai fra le prime tre di ogni indicatore; quando compaiono, sono fra le ultime tre“.a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)