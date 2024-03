Bloccati per ore: brutta disavventura per 200 viaggiatori arrivati a Potenza solo a notte inoltrata! Ecco che cosa è successo

Brutta disavventura per circa duecento viaggiatori a bordo del Frecciarossa 9547, proveniente da Milano e diretto a Taranto.

Il treno, che sarebbe dovuto arrivare a Potenza alle 21.57, come fa sapere rainews: “è rimasto fermo nella stazione di Salerno per oltre quattro ore e mezza ed è giunto nel capoluogo alle 2.45 del mattino, prima di proseguire per Ferrandina e Metaponto.

A bloccare la linea, nel tratto fra Salerno e Battipaglia, è stato l’investimento di una persona sui binari da parte di un altro convoglio, nel territorio di Montecorvino, a cui sono seguiti gli accertamenti da parte dell’autorità giudiziaria”.