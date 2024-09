“Concentrare ogni sforzo per tenere i giovani in Basilicata”. La richiesta

“Quante altre inchieste televisive come la recente puntata di ‘Presa diretta’ dobbiamo ancora vedere per convincere la Giunta Regionale a concentrare ogni sforzo per tenere i giovani in Basilicata?”.

E’ la domanda di Carmine Ferrone (Pd), vice presidente della Provincia di Potenza, per il quale:

“dopo rapporti, indagini, studi, statistiche, le immagini e le testimonianze in tv hanno ribadito espressamente che questa ‘non è una regione per giovani’.

Ne sono convinti tutti con la differenza che da parte del Governo Regionale, come di quello Nazionale, si continua ad annunciare impegni e proposte senza fatti concreti.

Le nostre ragazze e i nostri ragazzi hanno bisogno di segnali concreti e non certo retorici e formali per coltivare il sogno di un futuro a casa e di non essere obbligati ad andare via in altre regioni o all’estero.

L’avvertimento di Luca Bianchi (direttore della Svimez) a mostrare la massima attenzione perché i genitori stanno seguendo i figli nella strada dell’emigrazione dovrebbe far saltare dalla sedia chiunque ha a cuore il destino delle nostre comunità che in tanti paesi sono abitate solo da anziani.

Come primo segnale si potrebbero indire gli Stati Generali delle Politiche Giovanili coinvolgendo le associazioni espressioni dell’impegno dei nostri giovani, i Comuni, i soggetti sociali per ascoltare direttamente dalla loro voce proposte, idee ed aspettative”.