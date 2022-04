Conflitto Ucraina, in dono alla Croce Rossa materiale sanitario prezioso: “Ringrazio il Presidente Bardi per la generosità”. I dettagli

È stata ufficializzata ieri la donazione di materiale sanitario (camici, aghi, siringhe, pannolini per bambini, pannoloni e attrezzature mediche) da parte della Regione Basilicata alla Croce Rossa Italiana per l’emergenza Ucraina, con la sottoscrizione del verbale di cessione a titolo gratuito, d’intesa tra il Direttore generale della Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata, Donato Del Corso e il Presidente della Croce Rossa Italiana Comitato Regionale Basilicata, Michele Quagliano.

Ha dichiarato il Presidente della Croce Rossa Italiana Comitato Regionale Basilicata, Michele Quagliano:

“È con particolare apprezzamento che ringrazio il Presidente Vito Bardi della Regione Basilicata per la sensibilità e la generosità dimostrata nel voler cedere a titolo gratuito materiale sanitario prezioso e di particolare utilità per far fronte all’emergenza legata alla guerra in Ucraina, ma anche per la felice intuizione del Direttore generale della SUA-RB ad ottimizzare l’utilizzo, a fini umanitari, di preziose campionature rinvenienti da gare del settore sanitario e stoccate nei depositi della Regione.

Ringrazio anche il Presidente Nazionale CRI Avv. Francesco Rocca e il Delegato Nazionale alle Attività di Emergenza CRI Alessandro Brunialti che permetteranno nei prossimi giorni il trasferimento di questa donazione che verrà temporaneamente stoccata nella base logistica di Avezzano per poi essere inviata in Ucraina.

L’augurio è che iniziative di questo tipo possano diventare ‘buone prassi’ replicabili anche in altri contesti e sempre a fini esclusivamente umanitari”.

