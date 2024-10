Controllo della vista: a Tito e Pietragalla giornate di screening gratuiti. I dettagli

Il 10 Ottobre si celebra la giornata mondiale della vista promossa dall’Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità – IAPB Italia in collaborazione con l’Unione italiana Ciechi e Ipovedenti, attraverso numerose attività di screening e sensibilizzazione in tutta Italia.

In questa nuova edizione 2024 per la campagna di comunicazione si è scelto come slogan “L’istinto porta a proteggere gli occhi, la prevenzione a farlo”.

Due le date in Basilicata in cui verrà realizzata l’iniziativa, promosse rispettivamente dalla sezione UICI di Potenza e dal Consiglio regionale UICI Basilicata, che saranno annunciate in conferenza stampa il 7 ottobre p.v alle ore 10:00, nella sede UICI del capoluogo.

In particolare il 10 Ottobre la sezione potentina UICI realizzerà una giornata di screening con il patrocinio del Comune di Tito in zona in Piazza della Repubblica – Tito scalo, dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00.

Il 12 Ottobre si terrà invece la giornata promossa dal Consiglio regionale UICI nel Comune di Pietragalla in piazza Giuseppe Ceraldi, sempre dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00.

Tutti i controlli, rivolti agli over 40, saranno eseguiti in ordine di arrivo a cura del Dottor Giovanni Smaldone, già primario del dipartimento di Oculistica dell’AOR San Carlo.

Ricordiamo che gli screening non sono visite specialistiche, che invece necessitano di un approccio diagnostico differente.

Ecco le locandine degli appuntamenti in programma.