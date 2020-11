Coronavirus: a Bella 10 nuovi positivi tra cui un dipendente comunale. I dettagli

Aumentano i positivi al Coronavirus nel potentino.

Il Sindaco di Bella (PZ), Leonardo Sabato, dichiara:

“Sono stati ufficializzati gli esiti dei trentuno tamponi, eseguiti martedì nel nostro Comune dall’Unità Speciale Covid, più altri eseguiti ieri presso laboratori privati.

Rileviamo, con enorme sconforto, DIECI casi di persone positive, riconducibili ad una famiglia di quattro componenti e ad altri diversi nuclei familiari.

DIECI CASI, un numero importante di persone contagiate per la nostra comunità che, fino a qualche tempo fa, non ne registrava affatto.

A loro esprimiamo tutta la nostra vicinanza e l’augurio che questo terribile momento passi velocemente.

Poiché tra le persone positive si registra anche un dipendente comunale, oggi, in via precauzionale, la casa comunale rimarrà chiusa per consentire le operazioni di sanificazione.

Comunichiamo con piacere la negativizzazione di tre persone che, finalmente, possono tornare a vivere la propria normalità.

In considerazione del notevole aumento di casi Covid-Positivi, in questi ultimi giorni, si comunica che sono in fase di definizione alcuni provvedimenti da adottare al fine di limitare il più possibile la diffusione del virus.

Alla comunità intera rivolgiamo i consueti e accorati appelli volti a stimolare comportamenti responsabili e rispettosi verso sè stessi e verso il prossimo, con la speranza ed il desiderio di non dover più comunicare casi positivi”.

