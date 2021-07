Coronavirus Avigliano, positivo il Sindaco: “Non vedo l’ora di ritornare al mio posto”

Ancora un primo cittadino positivo in Basilicata.

Così il Sindaco di Avigliano, Giuseppe Mecca:

“Avrei voluto scrivere di nuovo di un falso allarme, ma stavolta così non è, poche ore fa purtroppo è stata confermata la mia positività al Covid-19.

Per prima cosa voglio tranquillizzare i cittadini.

Tutte le persone con cui ho avuto contatti che si possono considerare significativi (per durata e tipologia del contatto) sono già state isolate e sono in corso i tamponi volti a verificare ulteriori contagi.

La dottoressa Albano, come sempre, sta svolgendo benissimo il suo lavoro e dobbiamo seguire tutte le regole che oramai, purtroppo, ben conosciamo.

Mi auguro davvero che questi siano tutti negativi.

Voglio ringraziare sin da ora tutte le persone che mi hanno manifestato vicinanza e affetto, e scusarmi anche con tutte quelle che mi hanno inviato messaggi o chiamate a cui non riesco a rispondere.

Sono tante e questo affetto non può che farmi bene.

Volevo poi rassicurare tutte le persone che si sono preoccupate per me in queste ore nel dire che sto bene e che non vedo l’ora di ritornare al mio posto a servizio di Avigliano e degli aviglianesi.

La lotta contro la pandemia passa anche attraverso qualche caduta, lo sappiamo, la cosa importante è rialzarsi e soprattutto vaccinarsi tutti e il prima possibile.

Perché è l’unica arma che abbiamo!

Per il resto, nessuna marcia indietro.

Passerà anche questa.

Sempre testa alta e andiamo avanti”.

Al Primo cittadino auguriamo una pronta guarigione.a

