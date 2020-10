Coronavirus Basilicata, confermati i 14 positivi a Potenza: ecco l’aggiornamento ufficiale

La task force regionale comunica che ieri, 29 ottobre, sono stati processati 1.826 tamponi per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 131 sono risultati positivi.

Le positività riscontrate riguardano:

– 32 residenti in Puglia e lì in isolamento;

– 2 residenti in Campania e lì in isolamento;

– 1 residente in Campania in isolamento nel Comune di Ferrandina;

– 1 residente in Calabria e lì in isolamento;

– 1 residente in Sicilia e lì in isolamento;

– 1 cittadino nigeriano in isolamento a Missanello;

– 1 cittadino indiano in isolamento a Pignola;

– 3 persone residenti a Rotonda di cui 1 di nazionalità argentina e in isolamento a Rotonda;

– 1 persona residente ad Albano;

– 2 ad Avigliano;

– 1 a Baragiano;

– 2 a Calvera;

– 1 a Castronuovo;

– 5 a Ferrandina;

– 1 a Genzano;

– 1 a Lagonegro;

– 6 a Lauria;

– 8 a Lavello;

– 1 a Marsiconuovo;

– 18 a Matera;

– 1 a Melfi;

– 2 a Moliterno;

– 1 a Oppido;

– 2 a Pisticci;

– 1 a Policoro;

– 14 a Potenza;

– 2 a Rapolla;

– 2 a Rionero;

– 3 a Roccanova;

– 1 a Sant’Angelo Le Fratte;

– 3 a Scanzano;

– 2 a Tito;

– 1 a Tolve;

– 1 a Trecchina;

– 1 a Tricarico;

– 3 a Venosa;

– 2 a Viggiano.

Nella stessa giornata è deceduta 1 persona residente a Roccanova e sono state registrate 15 guarigioni (1 a Potenza, 5 a Brienza, 3 a Sant’Arcangelo, 1 a Matera, 1 a Montescaglioso, 1 a Paterno, 1 a Moliterno, 1 a Marsiconuovo e 1 a Castelsaraceno).

Con questo aggiornamento i lucani attualmente positivi sono 1.220 (1.145 all’ultimo aggiornamento, a cui si aggiungono 91 nuove positività di residenti e si sottraggono 15 guarigioni e 1 decesso) e di questi 1.139 si trovano in isolamento domiciliare.

Ai positivi vanno aggiunti nel complesso:

– 48 deceduti (2 Spinoso, 9 Potenza, 4 Paterno, 4 Moliterno, 3 Villa D’Agri/Marsicovetere, 1 Irsina, 2 Rapolla; 2 Montemurro, 2 Pisticci; 2 Matera; 1 San Costantino Albanese, 2 Avigliano, 1 Tursi, 1 Aliano; 1 Bernalda; 2 Grumento, 2 Tramutola; 2 Marsiconuovo; 1 Viggiano; 1 San Chirico Raparo; 1 Sarconi, 2 Roccanova);

– 620 guariti;

– 1 cittadino campano in isolamento a Lavello;

– 1 persona residente in Sardegna in isolamento a Rionero;

– 1 persona residente in Piemonte in isolamento a Marsicovetere;

– 1 persona residente in Piemonte in isolamento a Potenza;

– 1 persona residente in Campania attualmente ricoverata all’ospedale San Carlo;

– 1 cittadino calabrese in isolamento a Lavello;

– 1 persona residente in Sardegna in isolamento a Rionero;

– 1 persona di nazionalità estera diagnosticata in Puglia e in isolamento a Matera;

– 5 persone di nazionalità estera in isolamento in Basilicata (1 a Matera, 1 a Lavello, 1 a Scanzano, 1 a Barile, 1 a Potenza);

– 1 persona di nazionalità estera domiciliata a Venosa e ricoverata al San Carlo;

– 4 cittadini residenti in Emilia Romagna in isolamento in Basilicata;

– 18 cittadini stranieri in isolamento in una struttura dedicata della regione; 1 cittadino residente in Basilicata in isolamento nel Lazio;

– cittadino residente e isolato in Basilicata diagnosticato in Puglia;

– 3 cittadini stranieri lavoratori stagionali a Palazzo S.G.;

– 1 cittadino svizzero in isolamento a Matera;

– 1 cittadino ucraino in isolamento a Policoro;

– 1 persona residente in Puglia in isolamento a Montemilone;

– 1 cittadino argentino in isolamento a Moliterno;

– 1 persona residente nel Lazio e in isolamento a Noepoli;

– 1 persona residente in Calabria in isolamento a Potenza;

– 1 residente in Puglia in isolamento a Matera;

– 1 cittadino straniero in isolamento a Lavello;

– 1 residente in Toscana in isolamento a Corleto;

– 1 residente in Calabria in isolamento a Potenza;

– 1 residente nl Lazio in isolamento a Brienza;

– 1 residente in Veneto in isolamento a Palazzo S.G.;

– 1 cittadino campano in isolamento a Brienza;

– 1 residente in Lombardia in isolamento a Muro Lucano;

– 1 residente in Veneto in isolamento nel comune di Palazzo S.G.;

– 1 residente in Puglia in isolamento a Matera;

– 1 residente nel Lazio in isolamento a Matera;

– 1 residente in Campania in isolamento nel Comune di Ferrandina;

– 1 cittadino di nazionalità nigeriana in isolamento a Missanello;

– 1 cittadino di nazionalità indiana in isolamento a Pignola;

– 1 cittadino di nazionalità argentina in isolamento a Rotonda.

Sono 81 le persone attualmente ricoverate nelle strutture ospedaliere lucane:

– a Potenza 20 pazienti sono ricoverati nel reparto di Malattie infettive, 2 in Terapia intensiva, 18 in Pneumologia e 8 in Medicina d’urgenza dell’ospedale San Carlo;

– a Matera 24 persone si trovano nel reparto di Malattie infettive, 5 in Terapia intensiva e 4 in Pneumologia dell’ospedale ‘Madonna delle Grazie’.

Dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono stati analizzati 102.296 tamponi, di cui 99.915 risultati negativi.a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)