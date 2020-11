Coronavirus Basilicata: “I numeri dei contagi sono da zona rossa. Temiamo che il sistema non possa farcela”

Ecco la nota integrale del senatore Dario Stefàno, commissario regionale del PD di Basilicata, e di Roberto Cifarelli, Consigliere Pd regione Basilicata, sulla situazione lucana e su una possibile loro adesione alla giornata di mobilitazione:

“Siamo fortemente preoccupati per la gestione della pandemia e della sanità in Basilicata: è una condizione al limite del collasso.

Facciamo nostre le preoccupazioni e il giudizio fallimentare espressi da Cgil, Cisl e Uil, al pari con altre organizzazioni, come Anci, Ordine dei Giornalisti, medici, operatori sanitari, insieme al mondo della scuola.

I numeri dei contagi in Basilicata sono da zona rossa ma non conosciamo alcun piano di programmazione sanitaria, mentre gli ospedali continuano ad essere sotto pressione e il sistema di tracciamento sembra essere saltato.

In più abbiamo constatato che non sono state adottate misure preventive adeguate, verso le scuole, i trasporti e i luoghi di lavoro con elevato numero di lavoratori, che avrebbero potuto limitare il numero di contagi.

Il governo regionale ha sostanzialmente inseguito l’emergenza: l’assessore Leone ha dimostrato di non essere in partita e il presidente Bardi di non avere il timone ben stretto in mano.

Una situazione questa che merita un po’ più delle pacche sulla spalla da parte del Presidente: necessita di essere affrontata con senso di responsabilità e la collaborazione di tutti.

Senza assumere atteggiamenti disfattisti, temiamo che il sistema possa non farcela.

Senza azioni concrete da parte del governo regionale come Pd regionale aderiremo convinti alla giornata di mobilitazione organizzata dalle sigle sindacale”.

