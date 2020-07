Coronavirus Basilicata: il presidente Bardi firma l’ordinanza n. 30

La Regione Basilicata ha adottato le “Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative” approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 9 luglio e recepite dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 luglio.

Lo stabilisce l’ordinanza n. 30 firmata questa sera dal presidente Vito Bardi.

Sono confermate le “Linee guida”, elaborate dalla Task-force regionale, sia per la ripresa degli sport di contatto e di squadra sia per lo svolgimento in sicurezza di ricevimenti per cerimonie ed eventi simili, insieme alle indicazioni dell’Istituto superiore di sanità per la manutenzione degli impianti.

Sono previste anche misure di sicurezza per le attività del trasporto pubblico locale

L’ordinanza è efficace fino al 31 luglio 2020 ed è pubblicata sul Bollettino Ufficiale e sul sito istituzionale della Regione.a

