Coronavirus Basilicata: per gli studenti tamponi rapidi a campione e Rilevatori di Saturazione dell’aria nelle aule! Ecco i dettagli

Riceviamo e pubblichiamo il Comunicato Congiunto delle Consulte provinciali studentesche Potenza e Matera sugli esiti del tavolo regionale coordinato dal Dott. Perri, consigliere scientifico del Presidente Vito Bardi.

Ecco nei dettagli:

“Durante la mattinata del 17 Gennaio 2022 si è tenuto un incontro a cui hanno partecipato il Presidente dell’Unione delle Provincie lucane Piero Marrese e i due Presidenti delle Consulte Provinciali Studentesche di Potenza e Matera, rispettivamente Andrea Oriente e Stefano Melodia.

Durante il tavolo regionale è stata richiesta un’Unità di Monitoraggio che agisca all’interno delle scuole in modo tale da poter effettuare test Covid-19 a campione, favorendo così un monitoraggio costante fra gli studenti.

Inoltre è stato chiesto di fornire tempestivamente le mascherine FFP2 poiché sono fondamentali per limitare il contagio all’interno delle aule.

Il Ministero si sta impegnando nel garantire una fornitura proporzionale alla richiesta, ma nel frattempo la Regione e i Comuni stanno mettendo in campo le risorse adeguate per contrastare la diffusione del contagio mediante la fornitura di mascherine alle scuole situate nei territori in cui, attualmente, vi è una complessa situazione epidemiologica.

È stato proposto al Dott. Perri di sollecitare l’intervento dell’Assessore ai trasporti sulla questione del controllo Green Pass rafforzato sugli autobus che percorrono tratte extraurbane, considerando che potrebbero essere luogo di contagio.

La Regione e le Provincie si stanno impegnando nel presentare un bando per favorire l’installazione di impianti a ventilazione meccanica per prevenire la diffusione del Covid-19 all’interno delle strutture scolastiche.

I due Presidenti delle CPS lucane hanno invece proposto, dopo aver analizzato le tempistiche minime per installare gli impianti di ventilazione, di utilizzare dei Rilevatori di Saturazione dell’aria all’interno delle aule che consentirebbero di gestire al meglio l’apertura delle finestre e l’areazione degli ambienti.

Il Dott. Perri si farà portavoce delle istanze con il Presidente Bardi e con gli Uffici preposti”.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)