Coronavirus, buone notizie: tamponi negativi a San Severino Lucano! I dettagli

Esprime soddisfazione il sindaco di San Severino Lucano (PZ), Franco Fiore, per il risultato dei tamponi naso faringei eseguiti nei giorni scorsi nella sua cittadina.

Attualmente risultano positivi un docente, che ha avuto contatti con soggetti contagiati dei comuni limitrofi, e un nucleo familiare composto da quattro persone.

Effettuato un capillare tracciamento sono risultati negativi tutti i soggetti che avevano avuto contatti con i suddetti positivi, spiega Fiore, i due gruppi sono pertanto circoscritti e sotto controllo. Due persone sono sintomatiche gli altri asintomatici.

Il sindaco, nonché medico di medicina generale della cittadina, contatta più volte al giorno i sintomatici per verificare l’evoluzione dell’infezione in atto.

In merito poi agli ospiti e al personale della casa di riposo presente nella cittadina sono risultati negativi tutti i tamponi effettuati nella giornata di ieri (Venerdì).

Non appena il primo cittadino ha appreso della positività di una operatrice della casa di riposo, non residente a San Severino Lucano, ha allertato L’USCA territoriale e ha organizzato con la stessa le modalità per l’esecuzione dei tamponi.

Dopo aver richiesto alla struttura l’elenco dei nominativi da sottoporre a tampone lo ha inviato ai dottori Manuti, Toraldo e Focaraccio che hanno fatto i tamponi ieri (Venerdì).

Il Primo Cittadino afferma:

“Bisogna riconoscere afferma Fiore, che i cittadini del luogo mostrano grande senso di responsabilità nel cercare di mantenere al massimo la diffusione del contagio, adottando le giuste precauzioni consistenti nel distanziamento, l’uso delle mascherine e nell’evitare forme di assembramento.

Certo bisogna continuare a comportarsi con grande attenzione, per cercare di scongiurare la possibilità che si verifichino altri contagi.

Mi auguro che tutto continui a procedere in modo adeguato al fine di poter controllare nella giusta maniera il tutto.

Noi continueremo a monitorare l’andamento della situazione con grande attenzione”.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)