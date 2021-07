Coronavirus, Figliuolo: “Possibile green pass per i ristoranti come in Francia”. Ecco le ultime notizie

“Utilizzare il green pass per eventi, come ristoranti e trasporti come si è deciso in Francia?

Può essere una strada percorribile”.

Lo dice il Generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario all’emergenza Covid, intervenendo al Tg2 Post.

E sul vaccino, il generale annuncia:

“La settimana scorsa ho avuto una riunione con il ministro dello Sviluppo economico Giorgetti sul vaccino italiano, prodotto da Reithera.

Si sta aspettando il passaggio dalla seconda alla terza fase di sperimentazione e si aspetta una formalizzazione da parte dell’Ema.

Potranno poi produrre nel giro di 4-5 mesi.

Sempre con il Mise si sta lavorando per una produzione di vaccini a Rna per produrli su licenza in Italia.

Siamo attrezzati per la terza dose, insieme al ministero della Salute ci siamo approvvigionati con tutte le dosi di vaccino necessarie, utilizzeremo al massimo i farmacisti, i pediatri, i medici, per andare in una logica strutturale, chiudendo invece gli hub.

Siamo organizzati per poter fare il richiamo a tutta la popolazione”.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)