Coronavirus in Italia, 4.200 nuovi positivi: ecco tutti i dati

Gli attuali positivi risultano in tutto 114.855, pari a 2.589 in più rispetto a ieri (+3.731 il giorno prima).

I posti letto occupati nei reparti Covid ordinari sono +155 (ieri +98), per un totale di 2.786 ricoverati.

I posti letto occupati in terapia intensiva sono +24 — si tratta del saldo tra le persone uscite e quelle entrate in — (ieri +11); in totale i malati più gravi sono 323, con 39 ingressi in rianimazione (ieri 24).