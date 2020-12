Coronavirus Italia, 13.318 nuovi positivi: ecco tutti i dati

13.318 i nuovi positivi (su 166.205 tamponi) e 628 morti (69.842 in totale da inizio emergenza).

Ieri, a fronte di 87.889 tamponi, i nuovi casi erano 10.872 e 415 le vittime.

Sono 44 in meno i posti letto occupati nelle terapie intensive (2.687 in totale), 197 in meno i ricoveri nei reparti covid (24.948 totali).

Scende l’indice di positività: 8% (ieri era l’12,3%).

Gli attualmente positivi sono 605.955, in calo di 7.627 unità rispetto a ieri.

Aumentano i dimessi/guariti odierni che sono 20.315, per un totale di 1.301.573 dall’inizio dell’epidemia.a

