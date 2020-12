Melfi Fca: prorogato e rafforzato l’accordo per il contrasto al Coronavirus! Ecco cosa prevede

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato di Fim-Fiom-Uilm-Fismic-UglM-AqcfR:

“È stata sottoscritta con FCA la proroga dell’accordo del 9/4/2020 relativo alle linee guida per il contrasto alla diffusione del covid-19 fino al 31/1/2021, con alcune integrazioni rese necessarie dall’aggravarsi del contesto generale dell’epidemia.

In ogni caso le Parti si incontreranno entro la fine del mese di gennaio 2021 per valutare ulteriori proroghe e azioni.

In aggiunta alle misure già in corso, viene previsto l’allargamento della attività di tracciamento, a supporto e integrazione della vigilanza sanitaria definita dai protocolli pubblici, su tipologie di contatto attualmente non coperte dai suddetti protocolli, attraverso l’utilizzo di Test Antigenici Rapidi (TAR) su base volontaria, quali i contatti ‘non stretti’, nonché i casi sospetti interni (rilevati in orario e sul luogo di lavoro) e i contatti dei casi sospetti esterni purché comprovati (rilevati al di fuori del lavoro).

Inoltre, al fine di agevolare l’interazione dei lavoratori audiolesi sui luoghi di lavoro, è prevista l’assegnazione di mascherine trasparenti ai loro responsabili.

Per assicurare massima tutela sui luoghi di lavoro al personale a rischio con specifiche fragilità, garantendo al contempo il rispetto della loro privacy, è prevista anche l’assegnazione agli stessi di mascherine FFP2 su base volontaria.

Infine viene prevista la possibilità di costituire bacheche virtuali e di tenere assemblee online per i lavoratori in Smart working.

Per le normali assemblee da svolgere in presenza invece queste saranno realizzate attraverso soluzioni organizzative atte ad assicurare il rispetto delle condizioni di sicurezza, da individuarsi a livello di singola unità produttiva, privilegiando lo svolgimento dell’assemblea in adeguate aree all’aperto.21.12.2020″.

