Coronavirus Italia: 4.021 nuovi positivi. Ecco tutti i dati

Nell’ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del Covid sul nostro territorio, oggi 14 Settembre 2021, sono 4.021 i nuovi casi di Covid in Italia registrati nelle ultime 24 ore e 72 le vittime.

Il totale dei positivi attuali è 122.340 (-3.564 rispetto a ieri) mentre i dimessi e guariti sono 4.360.847 in totale (+7.501).

Sono 318.593 i tamponi in più effettuati da ieri e il tasso di positività è all’1,3%.

In calo i ricoverati da ieri (-35) con il totale che scende a 4.165 e in calo anche i ricoverati in terapia intensiva che in totale sono 554.