Coronavirus Italia, calano i nuovi positivi: ecco tutti i dati

Sono 8 e tutte in Lombardia le vittime nelle ultime 24 ore per coronavirus, in lieve aumento rispetto a ieri, quando il dato era di 5.

Il totale dei morti dall’inizio della pandemia arriva così a 35.154.

I nuovi casi sono 239, di nuovo in calo rispetto a ieri (295), per un totale di 248.070.

Le persone guarite e dimesse sono 231, per un totale dall’inizio della pandemia di 200.460.

I tamponi effettuati sono stati 43.269, ben 17 mila circa meno di ieri.

Sono 42 (-1) i pazienti in terapia intensiva.

Aumentano i ricoverati con sintomi, ora 708 (+3).

Le persone in isolamento domiciliare sono 11.706 (-3), gli attualmente positivi 12.456 (-1).

