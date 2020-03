Coronavirus, non rispettano le misure di contenimento: 611 persone denunciate in provincia di Potenza

Continuano le attività di controllo delle Forze dell’Ordine e dalle Polizie Municipali dei Comuni della provincia di Potenza per verificare il rispetto delle misure di contenimento della diffusione dell’epidemia Covid-19.

Dall’11 marzo in provincia di Potenza 611 persone sono state denunciate all’autorità giudiziaria per non aver rispettato le indicazioni o gli obblighi imposti.

E’ quanto fa sapere la prefettura di Potenza, specificando che, dall’11 marzo, le persone controllate dalle forze dell’ordine sono state 11.743.a

