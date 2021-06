Coronavirus, uso mascherine all’aperto: ecco la richiesta del ministro Speranza

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha inviato una richiesta di parere formale al Comitato Tecnico-Scientifico relativamente alle modalità e ai termini della permanenza dell’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie all’aperto.

Quando potremo toglierle?

Il primo ministro ha precisato che per ora non ci sono date per quanto riguarda il possibile stop all’uso della mascherina all’aria aperta.

Infatti, come anticipato dalla nostra Redazione questa mattina, anche Draghi ha annunciato che avrebbe chiesto un parere al Cts.

Non resta che attendere per conoscere ulteriori sviluppi.

