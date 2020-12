Coronavirus: vaccini in arrivo? Ecco ancora cosa manca per averli

Avrebbe affermato il commissario Domenico Arcuri in videoconferenza con le Regioni che tutto è pronto per il piano esecutivo vaccinale, tuttavia diventerà operativo quando sarà data l’autorizzazione all’immissione in commercio dei vaccini.

Si prevede che queste autorizzazioni saranno date per la fine di Gennaio.

Da quanto si apprende, avrebbe ancora detto Arcuri che sono stati organizzati 300 posti di distribuzione nei quali i vaccini potranno essere conservati a -75 gradi.a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)